موعد مباراة ريال مدريد وسلتيك في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 هو اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، حيث يترقب جمهور كرة القدم هذه المواجهة اليوم التي ستجمع بين بطل الدوري الإسباني والنادي الاسكتلندي.

وتبدأ اليوم المنافسات الحماسية والمثيرة في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 في دور المجموعات، حيث تلعب اليوم 8 مباريات، ويترقب عشاق الملكي اليوم هذه المواجهة لمتابعة كيف سيبدأ حامل لقب دوري الأبطال أولى مواجهاته ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

موعد مباراة ريال مدريد وسلتيك في دوري أبطال أوروبا 2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد وسلتيك في دوري أبطال أوروبا 2023 هو اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، حيث سيحل نادي ريال مدريد مساء اليوم ضيفًا على ملعب "سلتيك بارك" لمواجهة نادي سلتيك الاسكتلندي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة ريال مدريد وسلتيك في تمام الساعة 10:00 م بتوقيت السعودية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

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