تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام قادش اليوم في الدوري الإسباني 2022-2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة مساء اليوم.

يستعد ريال مدريد اليوم لاستضافة قادش على ملعب "سانتياغو برنابيو" في إطار منافسات الجولة 14 من الدوري الإسباني، وهي المباراة الأخيرة للملكي هذا العام قبل بداية كأس العالم قطر 2022 في 20 نوفمبر المقبل.

ويطمح مشجعي الريال أن يتمكن الفريق بقيادة السيد أنشيلوتي من تحقيق فوز يضمن المواصلة في ملاحقة المنافس المباشر والمتصدر حاليًا نادي برشلونة، خاصة بعد اتساع الفارق 5 نقاط عقب الهزيمة الجولة الماضية أمام رايو فايكانو.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام قادش اليوم في الدوري الإسباني

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام قادش اليوم في الدوري الإسباني تداولتها العديد من المواقع والمصادر الرياضية العالمية خلال الساعات الماضية، ومن المقرر أن يعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على خطة لعب 4-3-3، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: كورتوا

الدفاع: كارفاخال – ميليتاو – ألابا - ميندي

الوسط: كامافينغا – تشواميني - مودريتش

الهجوم: فالفيردي – رودريغو - فينيسيوس

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