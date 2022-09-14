تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام لايبزيغ اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى موعد وملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء اليوم في دوري الأبطال.

ويترقب عشاق المنافسات الأوروبية اليوم الأربعاء الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية مباراة حامل اللقب نادي ريال مدريد أمام لايبزيغ ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، والتي ستلعب على ملعب "سانتياغو برنابيو".

الملكي رغم إصابة مهاجمه كريم بنزيما، إلّا أن البدائل متوفرة ومتنوعة مثل هازارد ورودريغو وغيرهم، والميرينغي منذ بداية الموسم الحالي تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي مستقر ومتألق، والنتائج هي التي تقول ذلك، حيث أن الميرينغي متصدر الليغا وفاز في مباراته الماضية أمام سلتيك بثلاثة أهداف نظيفة دون رد.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام لايبزيغ اليوم في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام لايبزيغ اليوم في دوري أبطال أوروبا تحدثت عنها وتناقلتها بعض المواقع والمصادر الأوروبية، وبحسب آخر التحليلات، فإن السيد كارلو أنشيلوتي قد يعتمد خطة لعب 4-3-3، وستدخل ضمن تشكيلة ريال مدريد المتوقعة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: كورتوا

الدفاع: كارفاخال – روديغر – ألابا - ميندي

الوسط: مودريتش – تشواميني - كروس

الهجوم: فالفيردي – فينيسيوس - هازارد

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة