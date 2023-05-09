تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام مان سيتي اليوم في ذهاب دوري أبطال أوروبا 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل مواجهة الموسم في نصف نهائي البطولة.

يحتضن ملعب "سانتياغو برنابيو" مباراة من العيار الثقيل بين ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

اقرأ أيضًا: جدول مباريات اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 والقنوات الناقلة

الريال يدخل هذا اللقاء بمعنويات عالية خاصة بعد الفوز بلقب كأس الملك الإسباني مؤخرًا، وجميع العناصر المهمة ستكون متواجدة في هذه الموقعة مساء اليوم على رأسهم لوكا مودريتش العائد من الإصابة.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام مان سيتي اليوم في ذهاب دوري أبطال أوروبا 2023

المدرب: كارلو أنشيلوتي

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال ، أنطونيو روديغر ، ديفيد ألابا ، إدواردو كامافينغا

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي ، توني كروس ، لوكا مودريتش

خط الهجوم: رودريغو ، كريم بنزيما ، فيني جونيور