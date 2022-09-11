تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام مايوركا اليوم في الدوري الإسباني نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى موعد المباراة والقناة الناقلة لهذا اللقاء.

ويلتقي اليوم نادي ريال مدريد مع ريال مايوركا ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، حيث ستلعب المباراة على أرض الملكي في "سانتياغو برنابيو" في تمام الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت السعودية، والقناة الناقلة هي beIN Sports HD 1.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام مايوركا اليوم في الدوري الإسباني

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام مايوركا اليوم في الدوري الإسباني تناقلتها بعض المواقع والمصادر الأوروبية خلال الساعات الماضية، وبحسب ما ورد فإن مدرب الميرينغي السيد أنشيلوتي سيعتمد خطة لعب 4-3-3، ومن المتوقع أن يكون ضمن تشكيلة ريال مدريد اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: كورتوا

الدفاع: كارفخال – ميليتاو – آلابا – ميندي

الوسط: مودريتش – تشاوميني – كروس

الهجوم: فالفيردي – هازارد - فينيسيوس

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