موعد مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء.

ويستضيف اليوم ريال مدريد نظيره ريال مايوركا على ملعب "سانياغو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، حيث يتطلع الملكي مساء اليوم لمواصلة التألق في الدوري وتحقيق الفوز الخامس على التوالي ليبقى في المركز الأول في سلم الترتيب، حيث أنه حاليًا في المركز الثاني خلف برشلونة مؤقتًا برصيد 12 نقطة.

موعد مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني هو اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022، حيث سيستضيف الملكي نظيره مايوركا على ملعب "سانتياغو برنابيو" في تمام الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت السعودية ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وسيتم بث مباراة ريال مدريد وريال مايوركا على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1.

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

جدول مباريات اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة