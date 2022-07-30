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تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام يوفنتوس لمباراتهما الودية

منشور 30 تمّوز / يوليو 2022 - 12:55
ريال مدريد مستعد لمواجهة يوفنتوس (المصدر: حساب ريال مدريد الرسمي على تويتر)
ريال مدريد مستعد لمواجهة يوفنتوس (المصدر: حساب ريال مدريد الرسمي على تويتر)

يلاقي ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا خصمه يوفنتوس الإيطالي ودياً في الساعات الأولى من يوم الأحد على أرضية ملعب روز باول في باسادينا بالولايات المتحدة الأميركية.

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ولم يحقق الفريق الملكي النتائج المرجوة حتى الآن في جولته في أميركا الشمالية، حيث سقط أمام غريمه التاريخي برشلونة بهدفٍ دون رد، ثم تعادل مع كلوب أميركا المكسيكي بهدفين لمثلهما.

وتقام المباراة بين عملاقي الكرة الأوروبية في تمام الساعة 5:00 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام يوفنتوس لمباراتهما الودية (بطريقة 4-3-3):

المدرب: كارلو أنشيلوتي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد آلابا، فيرلاند ميندي.
خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، أوريليان تشواميني، إدواردو كامافينغا.
خط الهجوم: إيدين هازارد، كريم بنزيمة، فينيسيوس جونيور.

كلمات دالة:ريال مدريديوفنتوس

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