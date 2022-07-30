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تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام ريال مدريد لمباراتهما الودية

منشور 30 تمّوز / يوليو 2022 - 12:45
يوفنتوس يتحدى ريال مدريد (المصدر: حساب يوفنتوس الرسمي على تويتر)
يوفنتوس يتحدى ريال مدريد (المصدر: حساب يوفنتوس الرسمي على تويتر)

تنتظر يوفنتوس الإيطالي مواجهة قمة مرتقبة أمام ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا فجر الأحد ستجمعهما على ملعب روز باول في باسادينا بالولايات المتحدة الأميركية.

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وحقق يوفي نتائج مشجعة خلال مرحلة الاستعداد للموسم الجديد، إذ تغلب على تشيفاس غوادالاخارا المكسيكي 2-0، وتعادل مع برشلونة الإسباني 2-2.

وتقام المباراة بين العملاقين في تمام الساعة 5:00 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام ريال مدريد لمباراتهما الودية (بطريقة 4-5-1):

المدرب: ماسيميليانو آليغري.

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.
خط الدفاع: دانيلو، ليوناردو بونوتشي، غلايسون بريمر، أليكس ساندرو.
خط الوسط: آنخيل دي ماريا، دينيس زكريا، ويستون ماكيني، مانويل لوكاتيلي، لوكا بيليغريني.
خط الهجوم: دوشان فلاهوفيتش.
خط الهجوم:

كلمات دالة:يوفنتوسريال مدريد

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