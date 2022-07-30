تنتظر يوفنتوس الإيطالي مواجهة قمة مرتقبة أمام ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا فجر الأحد ستجمعهما على ملعب روز باول في باسادينا بالولايات المتحدة الأميركية.

وحقق يوفي نتائج مشجعة خلال مرحلة الاستعداد للموسم الجديد، إذ تغلب على تشيفاس غوادالاخارا المكسيكي 2-0، وتعادل مع برشلونة الإسباني 2-2.

وتقام المباراة بين العملاقين في تمام الساعة 5:00 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام ريال مدريد لمباراتهما الودية (بطريقة 4-5-1):

المدرب: ماسيميليانو آليغري.

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: دانيلو، ليوناردو بونوتشي، غلايسون بريمر، أليكس ساندرو.

خط الوسط: آنخيل دي ماريا، دينيس زكريا، ويستون ماكيني، مانويل لوكاتيلي، لوكا بيليغريني.

خط الهجوم: دوشان فلاهوفيتش.

خط الهجوم: