تعرف على تشكيلة ريال مدريد المتوقعة اليوم أمام فالنسيا في الدوري الإسباني 2022-2023، موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا، المعلق والقنوات الناقلة للمباراة في الأسبوع 35 من الليغا.

سيحل ريال مدريد اليوم ضيفًا على أرضية ملعب "ميستايا" لمواجهة نادي فالنسيا في إطار منافسات الجولة 35 من مسابقة الدوري الإسباني 2023.

اقرأ أيضًا: خسارة آرسنال تمنح مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي

ويدخل الريال هذه المواجهة اليوم جريحًا بعد الخروج القاسي من دوري الأبطال برباعية نظيفة أمام السيتي، ويطمح للفوز على الخفافيش لتثبيت الأقدام في المركز الثاني في ترتيب الليغا ولمراضاة الجماهير العاشقة للملكي.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة اليوم أمام فالنسيا في الدوري الإسباني 2023

المدرب: كارلو أنشيلوتي

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: ناتشو ، ألابا ، ميليتاو ، فاسكيز

خط الوسط: سيبايوس ، تشواميني ، مودريتش

خط الهجوم: أسينسيو ، بنزيما ، فينيسيوس

متى موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا اليوم في الدوري الإسباني؟

الساعة 5:30 مساءً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس

الساعة 6:30 مساءً بتوقيت السودان وليبيا

الساعة 7:30 مساءً بتوقيت السعودية والأردن ومصر والعراق ولبنان وسوريا

الساعة 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان

المعلق والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

يمكن متابعة مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني عبر الناقل الحصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD ، بصوت المعلق أحمد البلوشي.