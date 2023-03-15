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تشكيلة ريال مدريد المتوقعة اليوم ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2023

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 15 آذار / مارس 2023 - 07:45
(Photo by Paul ELLIS / AFP)
(Photo by Paul ELLIS / AFP)

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة اليوم ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المنتظرة مساء اليوم. 

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يستقبل ريال مدريد اليوم نظيره نادي ليفربول الإنجليزي على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو" في إطار منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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وينتظر عشاق الميرينغي أن يكمل الفريق اليوم بقيادة أنشيلوتي مهمة الصعود لدور ربع النهائي وأن يعزز نتيجة الذهاب التي انتهت بخماسية في شباك الريدز في ملعب "الأنفيلد". 

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة اليوم ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2023

المدرب: كارلو أنشيلوتي
التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: داني كارفاخال ، إيدير ميليتاو ، أنطونيو روديغر ، إدواردو كامافينغا
خط الوسط: لوكا مودريتش ، أوريلين تشواميني ، توني كروس
خط الهجوم: فيديريكو فالفيردي ، كريم بنزيما ، فيني جونيور


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