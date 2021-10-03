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تشكيلة ريال مدريد المتوقعة لمواجهة إسبانيول اليوم

منشور 03 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 08:46
ريال مدريد يريد الفوز على إسبانيول بأي ثمن
ريال مدريد يريد الفوز على إسبانيول بأي ثمن

يستضيف إسبانيول مساء اليوم الأحد غريمه ريال مدريد على ملعب باور 8 ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني.

وتقام المواجهة الساعة 5:15 بتوقيت مكة المكرمة وتبثها شبكة بي إن سبورتس عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق يوسف سيف.

ويخوض الفريق الملكي اللقاء دون خدمات نجومه الظهيرين مارسيلو وداني كافارخال ولاعب خط الوسط داني سيبايوس والجناح غاريث بيل بداعي إصابات مختلفة.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة لمواجهة إسبانيول اليوم:

المدرب: كارلو أنشيلوتي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، إيدير ميليتاو، ديفيد آلابا، ناتشو فيرنانديز.
خط الوسط: لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس.
خط الهجوم: ماركو آسينسيو، كريم بنزيمة، فينيسيوس جونيور.

كلمات دالة:ريال مدريدإسبانيولالدوري الإسبانيكريم بنزيمة

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