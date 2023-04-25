تشكيلة ريال مدريد المتوقعة لمواجهة جيرونا اليوم في الدوري الإسباني 2023 نستعرضها من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم في الأسبوع 31.

يترقب عشاق الملكي اليوم لقاء ريال مدريد بنظيره نادي جيرونا على ملعب "إستادي مونتيليفي" في إطار منافسات الجولة 31 من مسابقة الليغا الإسبانية 2023.

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ومن المتوقع أن تكون هناك بعض الغيابات البارزة ضمن صفوف الريال في لقاء اليوم بسبب الإصابة مثل النجم الفرنسي كريم بنزيما، ومواطنه إدواردو كامافينغا، كما لن يتمكن داني سيبايوس من المشاركة بسبب الإيقاف على إثر تلقيه بطاقة حمراء المباراة الماضية.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة لمواجهة جيرونا اليوم في الدوري الإسباني 2023

المدرب: كارلو أنشيلوتي

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ناتشو ، روديغر ، ميليتاو ، كارفاخال

خط الوسط: كروس ، تشواميني ، مودريتش

خط الهجوم: فيني جونيور ، رودريغو ، أسينسيو