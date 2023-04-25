تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني 2023 والقنوات الناقلة، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة المهمة اليوم في الأسبوع 31.

يستعد نادي ريال مدريد اليوم لخوض مواجهة مهمة خارج الديار على أرضية ملعب "استادي مونتيليفي" أمام نادي جيرونا العنيد، وذلك في إطار منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2023.

الملكي حاليًا في المركز الثاني برصيد 65 نقطة وبفارق 11 نقطة عن متصدر ترتيب الدوري الإسباني نادي برشلونة الذي يمتلك برصيده 76 نقطة وبات أقرب من ذي قبل عن التتويج بلقب الليغا.

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني 2023 والقنوات الناقلة

تم تحديد موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023، وسيتم نقل هذه المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، على قناة beIN Sports 1 HD، بصوت المعلق علي محمد علي.

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توقيت مباراة ريال مدريد ضد جيرونا في الجولة 31 من الدوري الإسباني في مختلف الدول العربية: