تشكيلة ريال مدريد اليوم أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا يترقب معرفتها مشجعي بطل أوروبا والدوري الإسباني الذي يستضيف هذا المساء نظيره نادي شاختار دونيتسك الأوكراني على ملعب "سانتياغو برنابيو"، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويطمح أنصار الملكي اليوم أن يحقق فريقهم الفوز الثالث له في دوري الأبطال، وذلك لتأكيد الصدارة في المجموعة التي تضم كل من شاختار وسيلتك ولايبزيغ، وفي حال تحقق الانتصار سيرفع الميرينغي رصيده إلى 9 نقاط.

تشكيلة ريال مدريد اليوم أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة ريال مدريد اليوم أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا تحدثت عنها وتوقعتها العديد من المصادر التحليلية في أوروبا، وبحسب آخر التقارير، فقد يعتمد مدرب الريال السيد كارلو أنشيلوتي على خطة لعب 4-3-3، وستكون ضمن تشكيلة اليوم المتوقعة الأسماء التالية:

الحراسة: لونين

الدفاع: كارفاخال – روديغر – ألابا - ميندي

الوسط: كامافينغا – تشواميني - كروس

الهجوم: رودريغو – بنزيما - فينيسيوس

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