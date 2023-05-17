نستعرض معكم من خلال هذه المقالة أبرز التوقعات حول تشكيلة ريال مدريد اليوم أمام مانشستر سيتي في مرحلة الإياب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.

يضبط عشاق منافسات ذات الأذنين الساعات هذا المساء لمتابعة اللقاء الناري المنتظر بين السيتي والريال في إطار منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

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التعادل الإيجابي كان سيد الموقف في لقاء الذهاب على ملعب "سانتياغو برنابيو"، ليتأجل الحسم لموقعة الإياب في إنجلترا على أرضية ملعب مانشستر سيتي.

تشكيلة ريال مدريد اليوم أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

المدرب: كارلو أنشيلوتي

التشكيلة: 3-4-2-1

الحارس: تيبو كورتوا

الدفاع: إدواردو كامافينجا ، ديفيد ألابا ، أنطونيو روديغر ، داني كارفاخال

الوسط: لوكا مودريتش ، توني كروس ، فيديريكو فالفيردي

الهجوم: فيني جونيور ، كريم بنزيما ، رودريغو