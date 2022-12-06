تشكيلة سويسرا المتوقعة أمام البرتغال اليوم في دور الـ 16 من كأس العالم 2022 نستعرضها لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم.

يخوض منتخب سويسرا هذا المساء مواجهة من العيار الثقل أمام منتخب البرتغال أحد المرشحين للفوز باللقب، ومن المقرر أن تعلن صافرة الحكم عن بداية اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية على استاد "لوسيل" في إطار دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.

تشكيلة سويسرا المتوقعة أمام البرتغال اليوم في دور الـ 16 من كأس العالم 2022

تشكيلة سويسرا المتوقعة أمام البرتغال اليوم في دور الـ 16 من كأس العالم 2022 تناقلتها عدة مواقع ومصادر رياضية عالمية خلال الساعات الماضية، وبحسب آخر التحليلات من المقرر أن يعتمد مدرب سويسرا مراد ياكين على خطة لعب 4-2-3-1، وستدخل في تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: يان سومير

الدفاع: رودريغيز ، إلفيدي ، أكانجي ، فيدمير

الارتكاز: تشاكا ، فريلير

الوسط: فارغاس ، جبريل سو ، شاكيري

الهجوم: إيمبولو

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