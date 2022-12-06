موعد مباراة البرتغال وسويسرا اليوم في كأس العالم قطر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة المنتظرة في دور الـ 16 والقنوات الناقلة لها.

تختتم منافسات دور الـ 16 اليوم في كأس العالم قطر 2022 بمواجهة قوية تجمع بين البرتغال وسويسرا على استاد "لوسيل"، وهي المباراة الاخيرة في هذا الدور التي ستفصح بعد نهايتها عن هوية الفريق الذي سيلاقي الفائز من مباراة المغرب واسبانيا يوم السبت القادم 10 ديسمبر 2022 في دور ربع النهائي.

موعد مباراة البرتغال وسويسرا اليوم في كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة

موعد مباراة البرتغال وسويسرا في كأس العالم قطر 2022 اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، حيث ستنطلق صافرة الحكم في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية على استاد لوسيل، وستبث المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2 Max، وقناة Alkass EXTRA One HD.

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

جدول مباريات دور ربع النهائي في كأس العالم قطر 2022