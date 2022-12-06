موعد مباراة المغرب واسبانيا اليوم في كأس العالم قطر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة المنتظرة في دور الـ 16 والقنوات الناقلة لها.

يعلق العالم العربي اليوم آماله على آخر المنتخبات العربية في كأس العالم قطر 2022، منتخب المغرب الذي يستعد لخوض مواجهة من العيار الثقيل في دور الـ 16 أمام منتخب اسبانيا على استاد المدينة التعليمية.

وتمكن أسود الأطلس في مونديال قطر من تقديم صورة مشرفة عن المنتخبات العربية، خاصة بعد أن أطاح بمنتخب كندا وبلجيكا وتأهل إلى الدور الثاني متصدرًا لمجموعته برصيد 7 نقاط.

موعد مباراة المغرب واسبانيا اليوم في كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة

موعد مباراة المغرب واسبانيا في كأس العالم قطر 2022 اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، حيث ستنطلق صافرة الحكم في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت السعودية على استاد المدينة التعليمية، وستبث المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 Max، وقناة Alkass EXTRA One HD.

وفي حال تمكن أسود الأطلس بقيادة المدرب وليد الركراكي من تجاوز عتبة الماتادور الاسباني، فستكون في انتظاره مواجهة من نار في ربع نهائي كأس العالم مع الفائز من المباراة الثانية اليوم بين البرتغال وسويسرا.

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