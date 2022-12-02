تشكيلة سويسرا المتوقعة أمام صربيا اليوم في المونديال القطري

يلتقي منتخب سويسرا اليوم مع المنتخب الصربي في مواجهة مهمة ستقام على أرضية ستاد 974 ضمن منافسات المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم قطر 2022.

يحتل السويسريون المركز الثاني برصيد 3 نقاط من مباراتين، فيما يقبع الصربيون في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة من نفس عدد اللقاءات.

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 2 Max بتعليق علي محمد علي.

تشكيلة سويسرا المتوقعة أمام صربيا اليوم في كأس العالم 2022:

المدرب: مراد ياكين.

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: سيلفان فيدمر، مانويل آكانجي، نيكو إلفيدي، ريكاردو رودريغيز.

خط الوسط: غرانيت جاكا، ريمو فرويلر، شيردان شاكيري، جبريل ساو، روبن فارغاس.

خط الهجوم: بريل إيمبولو.