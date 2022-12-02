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تشكيلة سويسرا المتوقعة أمام صربيا اليوم في المونديال القطري

منشور 02 كانون الأوّل / ديسمبر 2022 - 10:17
سويسرا تتطلع لتحقيق الفوز على صربيا اليوم (المصدر: أ ف ب)
سويسرا تتطلع لتحقيق الفوز على صربيا اليوم (المصدر: أ ف ب)

يلتقي منتخب سويسرا اليوم مع المنتخب الصربي في مواجهة مهمة ستقام على أرضية ستاد 974 ضمن منافسات المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم قطر 2022.

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يحتل السويسريون المركز الثاني برصيد 3 نقاط من مباراتين، فيما يقبع الصربيون في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة من نفس عدد اللقاءات.

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 2 Max بتعليق علي محمد علي.

تشكيلة سويسرا المتوقعة أمام صربيا اليوم في كأس العالم 2022:

المدرب: مراد ياكين.

حراسة المرمى: يان سومر.
خط الدفاع: سيلفان فيدمر، مانويل آكانجي، نيكو إلفيدي، ريكاردو رودريغيز.
خط الوسط: غرانيت جاكا، ريمو فرويلر، شيردان شاكيري، جبريل ساو، روبن فارغاس.
خط الهجوم: بريل إيمبولو.

كلمات دالة:منتخب سويسرامنتخب صربياكأس العالم 2022

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