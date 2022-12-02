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تشكيلة صربيا المحتملة أمام سويسرا اليوم في كأس العالم 2022

منشور 02 كانون الأوّل / ديسمبر 2022 - 10:25
صربيا في مواجهة صعبة اليوم (المصدر: أ ف ب)
صربيا في مواجهة صعبة اليوم (المصدر: أ ف ب)

يسعى منتخب صربيا لخطف التأهل حين يواجه نظيره السويسري اليوم الجمعة على أرضية ستاد 974 في ختام منافسات المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم قطر 2022.

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يقبع المنتخب الصربي في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة من مباراتين، فيما يحتل السويسريون المركز الثاني برصيد 3 نقاط من نفس عدد المواجهات.

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 2 Max بتعليق علي محمد علي.

تشكيلة صربيا المتوقعة أمام سويسرا اليوم في كأس العالم قطر 2022:

المدرب: دراغان ستويكوفيتش.

حراسة المرمى: فانيا ميلينكوفيتش سافيتش.
خط الدفاع: نيكولا ميلينكوفيتش، ميلوس فيليكوفيتش، ستراهينيا بافلوفيتش.
خط الوسط: أندريا زيفكوفيتش، نيمانيا ماكسيموفيتش، ساسا لوكيتش، فيليب كوستيتش.
خط الهجوم: دوشان تاديتش، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، أليكساندر ميتروفيتش.

كلمات دالة:منتخب صربياكأس العالم 2022منتخب سويسرا

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