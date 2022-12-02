تشكيلة صربيا المحتملة أمام سويسرا اليوم في كأس العالم 2022

يسعى منتخب صربيا لخطف التأهل حين يواجه نظيره السويسري اليوم الجمعة على أرضية ستاد 974 في ختام منافسات المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم قطر 2022.

يقبع المنتخب الصربي في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة من مباراتين، فيما يحتل السويسريون المركز الثاني برصيد 3 نقاط من نفس عدد المواجهات.

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 2 Max بتعليق علي محمد علي.

تشكيلة صربيا المتوقعة أمام سويسرا اليوم في كأس العالم قطر 2022:

المدرب: دراغان ستويكوفيتش.

حراسة المرمى: فانيا ميلينكوفيتش سافيتش.

خط الدفاع: نيكولا ميلينكوفيتش، ميلوس فيليكوفيتش، ستراهينيا بافلوفيتش.

خط الوسط: أندريا زيفكوفيتش، نيمانيا ماكسيموفيتش، ساسا لوكيتش، فيليب كوستيتش.

خط الهجوم: دوشان تاديتش، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، أليكساندر ميتروفيتش.