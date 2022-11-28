تشكيلة صربيا المتوقعة اليوم لمواجهة الكاميرون في كأس العالم 2022 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة في المجموعة السابعة.

تختتم اليوم مواجهات الجولة الثانية من كاس العالم قطر 2022، حيث يلتقي منتخب الكاميرون أمام منتخب صربيا على استاد الجنوب، في لقاء مهم بالنسبة لصربيا التي تتطلع لتحقيق أول ثلاث نقاط لضمان عدم الخروج مبكرًا من المونديال، وخاصة بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام البرازيل بهدفين دون رد.

تشكيلة صربيا المتوقعة اليوم لمواجهة الكاميرون في كأس العالم 2022

تشكيلة صربيا المتوقعة اليوم لمواجهة الكاميرون في كأس العالم 2022 تحدثت عنها العديد من المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وحسب آخر التحليلات، من المقرر أن يعتمد مدرب صربيا دراغان ستويكوفيتش على خطة لعب 3-4-1-2، وستدخل في تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: سافيتش

الدفاع: بافلوفيتش ، فيلكوفيتش ، ميلنكوفيتش

الوسط: زيفكوفيتش ، لوكيتش ، سيرجي ميلينكوفيتش ، ملادينوفيتش

الهجوم: تاديتش ، ميتروفيتش ، فلاهوفيتش

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

مباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم 2022..الموعد والقنوات الناقلة