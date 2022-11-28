مباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم 2022..الموعد والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم 2022 وأهم تفاصيل هذه المواجهة اليوم الإثنين 28 نوفمبر في المجموعة السابعة والقنوات الناقلة لها.

تختتم اليوم مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بمجموعة من المواجهات القوية، وأبرزها لقاء منتخب البرازيل أمام منتخب سويسرا على استاد "974" ضمن منافسات المجموعة السابعة في كأس العالم قطر 2022.

ويسعى راقصو السامبا في هذه المواجهة لحسم التأهل والذهاب للدور المقبل، بعد تحقيق فوز قوي أمام صربيا في الجولة الأولى، في حين ستركز الساعات السويسرية أيضًا على حسم التأهل والتي كانت قد حققت الفوز على الكاميرون في أول مباراة لها في المونديال.

موعد مباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

اليوم: الإثنين 28 نوفمبر 2022

الموعد: 7:00 مساءً بتوقيت السعودية

الملعب: 974

المعلق: رؤوف خليف

القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max

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