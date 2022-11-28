مباراة البرتغال والأوروغواي في كأس العالم 2022..الموعد والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة البرتغال والأوروغواي في كأس العالم 2022 وأهم تفاصيل هذه المواجهة اليوم الإثنين 28 نوفمبر في المجموعة الثامنة والقنوات الناقلة لها.

تختتم اليوم مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بمواجهة من العيار الثقيل تجمع بين منتخب البرتغال ومنتخب الأوروغواي على استاد "لوسيل" ضمن منافسات المجموعة الثامنة في كأس العالم قطر 2022.

وستحاول البرتغال بقيادة الدون كريستيانو رونالدو حسم التأهل للدور المقبل بعد فوز صعب في الجولة الأولى على غانا، في حين أن السيليستي بحضور سواريز وفالفيردي وكافاني ستحارب للفوز في نقاط المباراة خاصة بعد التعادل السلبي أمام كوريا الجنوبية في المباراة الأولى.

موعد مباراة البرتغال والأوروغواي في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

اليوم: الإثنين 28 نوفمبر 2022

الموعد: 10:00 مساءً بتوقيت السعودية

الملعب: لوسيل

المعلق: علي محمد علي

القنوات الناقلة: beIN Sports HD 2 Max

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