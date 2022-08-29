تشكيلة فالنسيا المتوقعة اليوم أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2022-2023 تم الحديث عنها من قبل بعض المواقع والمصادر الأوروبية، ومن خلال هذه المقالة سنتعرف عليها وعلى الأسماء التي اعتمدها مدرب الفريق غاتوزو لمواجهة اليوم.

ويسعى فالنسيا في مواجهة اليوم على ملعبه "ميستايا" أن يحقق الفوز على أتلتيكو مدريد، وخاصة بعد التعثر والخسارة في الجولة الماضية أمام بلباو بنتيجة 1-0، لذلك من المهم جدًا بالنسبة للفريق وللمدرب الإيطالي غاتوزو حصد الثلاث النقاط للمضي قدمًا في ترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم.

تشكيلة فالنسيا المتوقعة اليوم أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

تشكيلة فالنسيا المتوقعة اليوم أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني تناقلتها بعض المواقع والمصادر الأوروبية، وبحسب التقارير من المتوقع أن يعتمد المدرب الإيطالي غاتوزو على الأسماء التالية لمواجهة اليوم مع أتلتيكو وهم:

الحراسة: مامارداشفيلي

الدفاع: تييري كوريا – باوليستا – دياخابي – فازكيز

الوسط: موسى – غويامون – سولير – كاستييخو

الهجوم: دورو - لينو

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تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة اليوم أمام فالنسيا في الدوري الإسباني