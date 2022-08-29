موعد مباراة فالنسيا ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2022-2023 هو مساء اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022، وهي مواجهة يترقبها الكثير اليوم خاصة أن كلا الفريقين تعرضا للخسارة في الجولة الماضية.

ويطمح أتلتيكو مدريد اليوم بقيادة دييغو سيميوني إلى تصويب الأوضاع وحصد الثلاث نقاط بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام فياريال بنتيجة 2-0، أما فالنسيا الذي يمر في نفس الأمر، أيضًا لن يضيع أي فرصة مساء اليوم في سبيل الحصول على النقاط بعد الخسارة الجولة الماضية أيضًا أمام أتلتيك بلباو.

موعد مباراة فالنسيا ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

موعد مباراة فالنسيا ضد أتلتيكو مدريد اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022، حيث يحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على ملعب فالنسيا "ميستايا" في تمام الساعة 11:00 م بتوقيت السعودية، وسيتم بث المباراة على قنوات بي إن سبورتس وتحديدًا قناة beIN Sports HD 1.

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