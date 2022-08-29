  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. موعد مباراة فالنسيا ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

موعد مباراة فالنسيا ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 29 آب / أغسطس 2022 - 07:49
موعد مباراة فالنسيا ضد أتلتيكو مدريد (المصدر: أ ف ب)
Valencia's Spanish midfielder Carlos Soler (L) fights for the ball with Atletico Madrid's Argentine forward Angel Correa during the Spanish league football match between Valencia CF and Club Atletico de Madrid at the Mestalla stadium in Valencia on November 7, 2021. (Photo by JOSE JORDAN / AFP)

موعد مباراة فالنسيا ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2022-2023 هو مساء اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022، وهي مواجهة يترقبها الكثير اليوم خاصة أن كلا الفريقين تعرضا للخسارة في الجولة الماضية. 

ويطمح أتلتيكو مدريد اليوم بقيادة دييغو سيميوني إلى تصويب الأوضاع وحصد الثلاث نقاط بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام فياريال بنتيجة 2-0، أما فالنسيا الذي يمر في نفس الأمر، أيضًا لن يضيع أي فرصة مساء اليوم في سبيل الحصول على النقاط بعد الخسارة الجولة الماضية أيضًا أمام  أتلتيك بلباو. 

موعد مباراة فالنسيا ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

موعد مباراة فالنسيا ضد أتلتيكو مدريد اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022، حيث يحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على ملعب فالنسيا "ميستايا" في تمام الساعة 11:00 م بتوقيت السعودية، وسيتم بث المباراة على قنوات بي إن سبورتس وتحديدًا قناة beIN Sports HD 1.

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

بنزيمة يمنح ريال مدريد الفوز على إسبانيول وصدارة الليغا


© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...