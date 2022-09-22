تشكيلة فرنسا المتوقعة أمام النمسا اليوم في دوري الأمم الأوروبية نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء مساء اليوم.

يستضيف اليوم منتخب فرنسا نظيره منتخب النمسا في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022-2023 على ملعب دو فرانس، حيث يسعى المنتخب الفرنسي لتحقيق الفوز خاصة وأنه يملك في رصيده نقطتين فقط ويتذيل ترتيب المجموعة التي تضم كل من النمسا وكرواتيا والدنمارك.

تشكيلة فرنسا المتوقعة أمام النمسا اليوم في دوري الأمم الأوروبية

تشكيلة فرنسا المتوقعة أمام النمسا اليوم في دوري الأمم الأوروبية هي محط اهتمام متابعي المنافسات الأوروبية، وبحسب ما نقلته المواقع والمصادر الأوروبية، فمن المتوقع أن يعتمد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان خطة لعب 4-3-3، وستتضمن التشكيلة الأسماء التالية:

الحراسة: مايك مينيان

الدفاع: كلاوس – فاران – كوندي – ميندي

الوسط: كامافينغا – جندوزي – تشواميني

الهجوم: ديمبيلي – مبابي - نكونكو

ولن تكون مباريات دوري الأمم الأوروبية مذاعة عربيًا على أي قناة، ولكن تم تحديد القنوات التي ستذيع المباريات ومن أبرزها تطبيق UEFA TV وقنوات أخرى مثل Sky sport.

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