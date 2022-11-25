تشكيلة قطر المتوقعة لمواجهة السنغال في كأس العالم 2022

يدخل منتخب قطر مواجهة اليوم الجمعة أمام نظيره السنغالي وهو مطالب بتحقيق الفوز حتى يبقي على آماله في التأهل للدور الثاني من بطولة كأس العالم 2022.

وسقط "العنابي" في اللقاء الافتتاحي للمجموعة الأولى أمام منتخب إكوادور بهدفين دون رد، وهي النتيجة ذاتها التي انتهى عليها لقاء خصمه السنغالي في مواجهة المنتخب الهولندي.

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر beIN Sports HD 2 Max بتعليق حسن العيدروس.

تشكيلة قطر المتوقعة لمواجهة السنغال اليوم في كأس العالم 2022:

المدرب: فيليكس سانشيز.

حراسة المرمى: مشعل عيسى برشم.

خط الدفاع: بيدرو ميغيل، خوخي بوعلام، طارق سلمان، عبد الكريم حسن، همام الأمين أحمد.

خط الوسط: حسن الهيدوس، كريم بوضياف، عبد العزيز حاتم.

خط الهجوم: أكرم عفيف، المعز علي.