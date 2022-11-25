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تشكيلة قطر المتوقعة لمواجهة السنغال في كأس العالم 2022

منشور 25 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 05:52
منتخب قطر (المصدر: أ ف ب)
منتخب قطر (المصدر: أ ف ب)

يدخل منتخب قطر مواجهة اليوم الجمعة أمام نظيره السنغالي وهو مطالب بتحقيق الفوز حتى يبقي على آماله في التأهل للدور الثاني من بطولة كأس العالم 2022.

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وسقط "العنابي" في اللقاء الافتتاحي للمجموعة الأولى أمام منتخب إكوادور بهدفين دون رد، وهي النتيجة ذاتها التي انتهى عليها لقاء خصمه السنغالي في مواجهة المنتخب الهولندي.

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر beIN Sports HD 2 Max بتعليق حسن العيدروس.

تشكيلة قطر المتوقعة لمواجهة السنغال اليوم في كأس العالم 2022:

المدرب: فيليكس سانشيز.

حراسة المرمى: مشعل عيسى برشم.
خط الدفاع: بيدرو ميغيل، خوخي بوعلام، طارق سلمان، عبد الكريم حسن، همام الأمين أحمد.
خط الوسط: حسن الهيدوس، كريم بوضياف، عبد العزيز حاتم.
خط الهجوم: أكرم عفيف، المعز علي.

كلمات دالة:منتخب قطرمنتخب السنغالكأس العالم 2022

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