كأس العالم: قائمة السنغال المحتملة أمام قطر اليوم

يتطلع منتخب السنغال لإنعاش آماله في بلوغ الدور الثاني من بطولة كأس العالم 2022 عندما يلاقي منتخب قطر صاحب الضيافة اليوم الجمعة على أرضية ستاد الثمامة لحساب المجموعة الأولى.

وتعرض أبطال إفريقيا لخسارة مؤثرة أمام المنتخب الهولندي في الجولة الأولى بهدفين نظيفين، وهي النتيجة ذاتها التي تغلب فيها منتخب إكوادور على "العنابي" بطل آسيا.

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر beIN Sports HD 2 Max بتعليق حسن العيدروس.

تشكيلة السنغال المتوقعة أمام قطر اليوم في كأس العالم 2022:

المدرب: آليو سيسي.

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: يوسف سابالي، كاليدو كوليبالي، بابي أبو سيسي، عبده ديالو.

خط الوسط: إدريسا غاي، نامبليس ميندي، مامادو ندياي.

خط الهجوم: كريبين دياتا، اسماعيلا سار، بولاي ديا.