تشكيلة كرواتيا المتوقعة أمام المغرب اليوم في كأس العالم 2022 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة في المجموعة السادسة.

يستعد منتخب كرواتيا اليوم لخوض أولى مبارياته في كأس العالم 2022 أمام منتخب المغرب في إطار منافسات المجموعة السادسة، ويطمح مشجعي المنتخب الكرواتي أن يتمكن فريقهم في هذه النسخة من تقديم نفس المستوى الذي قدموه في روسيا 2018 عندما ذهبوا إلى نهائي الكأس أمام حامل اللقب منتخب فرنسا.

تشكيلة كرواتيا المتوقعة أمام المغرب اليوم في كأس العالم 2022

تشكيلة كرواتيا المتوقعة أمام المغرب اليوم في كأس العالم 2022 تناقلتها العديد من المواقع والمصادر الرياضية، وبحسب آخر التحليلات من المقرر أن يعتمد مدرب كرواتيا زلانكو داليتش خطة لعب 4-3-3، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: ليفاكوفيتش

الدفاع: سوسا – جفارديول – سوتالو - يورانوفيتش

الوسط: كوفاسيتش – بروزوفيتش - مودريتش

الهجوم: بيريسيتش – ليفايا - فلاسيتش

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