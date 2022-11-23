تشكيلة كندا المتوقعة أمام بلجيكا اليوم في كأس العالم 2022 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة في المجموعة السادسة.

يستعد منتخب كندا اليوم لبدء مشواره في كأس العالم 2022 بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا في إطار منافسات المجموعة السادسة، ويطمح مشجعي المنتخب الكندي في هذه البطولة أن يتمكن فريقهم من تقديم أداء مشرف، خاصة وأن آخر مشاركة لكندا كانت في كأس العالم 1986، ولم يتمكن وقتها من تخطي دور المجموعات.

تشكيلة كندا المتوقعة أمام بلجيكا اليوم في كأس العالم 2022

تشكيلة كندا المتوقعة أمام بلجيكا اليوم في كأس العالم 2022 تناقلتها العديد من المواقع والمصادر الرياضية، وبحسب آخر التحليلات من المقرر أن يعتمد مدرب الحمر جون هيردمان خطة لعب 3-4-3، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: بوريان

الدفاع: ميللر – فيتوريا - جونستون

الوسط: ديفيز – أنتونيس – هوتشنسون - لاريا

الهجوم: لارين – دايفيد - بوشانان

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

تشكيلة اليابان المتوقعة أمام ألمانيا اليوم في كأس العالم 2022