تشكيلة كوستاريكا المتوقعة أمام إسبانيا اليوم في كأس العالم 2022 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة في المجموعة الخامسة.

يستعد منتخب كوستاريكا اليوم لخوض أولى مبارياته في كأس العالم 2022 أمام منتخب إسبانيا في إطار منافسات المجموعة الخامسة، ولن تكون مواجهة سهلة على المنتخب الكوستاريكي خاصة أن الماتادور الإسباني مدجج بالعديد من الأسماء اللامعة في عالم كرة القدم.

تشكيلة كوستاريكا المتوقعة أمام إسبانيا اليوم في كأس العالم 2022

تشكيلة كوستاريكا المتوقعة أمام إسبانيا اليوم في كأس العالم 2022 تناقلتها العديد من المواقع والمصادر الرياضية، وبحسب آخر التحليلات من المقرر أن يعتمد مدرب كوستاريكا لويس فرناندو سواريز خطة لعب 4-3-3، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: نافاس

الدفاع: أوفيدو – دوارتي – كالفو - مارتينيز

الوسط: رويز – توريس – تيخيدا

الهجوم: كامبل – كونتريرز - بورجيس

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

تشكيلة اليابان المتوقعة أمام ألمانيا اليوم في كأس العالم 2022