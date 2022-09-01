تشكيلة ليستر سيتي المتوقعة أمام مان يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي يتطلع لمعرفتها متابعي الدوري الأمتع في العالم، والذي دائمًا ما يحمل في طياته مواجهات ونتائج مفاجئة من الصعب التوقع بها بدقة.

ويدخل اليوم ليستر سيتي آملًا بتحقيق أول فوز له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث يستضيف على ملعبه "كينغ باور" مانشستر يونايتد الذي بدأ يتعافى تدريجيًا بعد النتائج المخيبة للآمال في بداية الدوري، واستطاع الفوز في آخر جولتين على التوالي.

وفي الواقع حال ليستر سيتي هذا الموسم صعب جدًا، حيث أنه يتذيل ترتيب الدوري الإنجليزي وتعرض للخسارة 3 مرات وتعادل مرة واحدة ليصبح في رصيده نقطة واحدة فقط.

تشكيلة ليستر سيتي المتوقعة أمام مان يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

تشكيلة ليستر سيتي المتوقعة أمام مان يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي تناقلتها بعض المواقع والمصادر الأوروبية، حيث قد يعتمد المدير الفني للفريق بريندان رودجرز خطة لعب 4-3-3، وستتضمن تشكيلة ليستر سيتي المتوقعة الأسماء التالية:

الحراسة: داني ورد

الدفاع: كاستاني – أمارتي – إيفانز – جاستن

الوسط: نديدي – هال – تيليمانس

الهجوم: بيريز – جيمي فاردي - بارنيس

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

جدول مباريات اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة