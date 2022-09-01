جدول مباريات اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022 تستمر فيه الأحداث والمواعيد الكروية الحماسية على الصعيد الأوروبي مثل الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي، كما تستمر المنافسات على الصعيد العربي وأبرزها دوري روشن السعودي.

ويستعد اليوم أنصار الشياطين الحمر لمتابعة مباراة مهمة وإمكانية تحقيق فوز ثالث على التوالي مع تين هاغ اليوم عند ملاقاة ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الخامسة من البريميرليغ.

أيضًا عشاق الكالتشيو الإيطالي على موعد اليوم مع مباريات مهمة من بينها مواجهة بين فريقين في صدارة الترتيب في الدوري وهما فريق أتالانتا وتورينو.

وتستمر الإثارة الكروية أيضًا على الصعيد العربي في الدوري السعودي للمحترفين، حيث تلعب اليوم مبارتين ضمن منافسات الجولة الثانية ويلتقي كل من الرائد مع الوحدة، وأبها مع الشباب.

جدول مباريات اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي – الجولة الخامسة

ليستر سيتي ضد مان يونايتد – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي – الجولة الرابعة

أتالانتا ضد تورينو – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 1

بولونيا ضد ساليرنيتانا – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 2

دوري روشن السعودي – الجولة الثانية

الرائد ضد الوحدة – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC EXTRA 1 HD

أبها ضد الشباب – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC1 HD

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