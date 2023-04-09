تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم في الأسبوع 30.

يستضيف نادي ليفربول اليوم على أرضية ملعبه "أنفيلد" متصدر الترتيب نادي آرسنال في إطار منافسات الجولة 30 من مسابقة الدوري الإنجليزي لموسم 22-23.

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الريدز كان قد تعرض لخسارة قاسية في الجولة الماضية على يد مانشستر سيتي بنتيجة 4-1 بالإضافة لتعادل سلبي في جولة مؤجلة أمام تشيلسي، لذا يسعى الفريق اليوم بقيادة كلوب إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الجانرز لمراضاة الجماهير في الأنفيلد.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي 2023

المدرب: يورغن كلوب

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: روبرتسون ، فان دايك، كوناتي ، أرنولد

خط الوسط: ميلنر ، فابينيو ، هندرسون

خط الهجوم: جوتا ، جاكبو ، صلاح