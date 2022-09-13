تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام أياكس اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء.

ويستضيف اليوم الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية نادي ليفربول الإنجليزي نظيره نادي أياكس أمستردام الهولندي على ملعب "آنفيلد"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويعد هذا اللقاء من اللقاءات البارزة هذا المساء والذي تتجه إليه جميع الأنظار، حيث ينتظر عشاق الريدز أن يكون هناك تحسن في أداء فرقة يورغن كلوب خاصة بعد الخسارة المباراة الماضية أمام نابولي بنتيجة 4-1، لذلك لا بديل عن الفوز اليوم على الآنفيلد.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام أياكس اليوم في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام أياكس اليوم في دوري أبطال أوروبا تناقلتها بعض المواقع والمصادر الأوروبية، وبحسب ما جاء في التقارير خلال الساعات الماضية، فإن الألماني يورغن كلوب سيعتمد خطة لعب 4-3-3، وستتضمن تشكيلة ليفربول المتوقعة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: أليسون

الدفاع: أرنولد – ماتيب – فان دايك - روبرتسون

الوسط: تياغو – فابينيو - إليوت

الهجوم: صلاح – نونيز – دياز

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