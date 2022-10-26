تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام أياكس اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يسعى ليفربول اليوم بقيادة الألماني يورغن كلوب لتحقيق فوز مهم على حساب أياكس الهولندي على ملعب "يوهان كرويف أرينا"، حيث أن الريدز ليس بأفضل حالاته هذا الموسم وخاصة على صعيد الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن حتى الآن مستقر ويقدم نتائج جيدة في دوري الأبطال ولديه 9 نقاط في رصيده خلف المتصدر في المجموعة نادي نابولي الإيطالي.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام أياكس اليوم في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام أياكس اليوم في دوري الأبطال يترقب معرفتها مشجعي الريدز الذن يفضلون حسم التأهل للدور المقبل اليوم، وبحسب المواقع والمصادر الرياضية العالمية، فمن المتوقع أن يعتمد مدرب ليفربول يورغن كلوب على خطة لعب 4-4-2، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: أليسون

الدفاع: روبرتسون – فان دايك – غوميز - آرنولد

الوسط: كارفالهو – جونز – فابينهو - إليوت

الهجوم: صلاح - فيرمينو

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