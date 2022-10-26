جدول مباريات اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز المواعيد الكروية والمواجهات النارية والقنوات الناقلة لها.
تتواصل الإثارة في دوري أبطال أوروبا اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، حيث ستلعب اليوم 8 مباريات البعض منها سيكون حاسمًا ومصيريًا بالنسبة لبعض الأندية.
وأبرز مواجهات اليوم المنتظرة ستكون مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ في الكامب نو، وستلعب قبلها مباراة إنتر وفيكتوريا بلزن والتي في حال انتهت بفوز النيراتزوري ستعني خروج برشلونة رسميًا من دوري الأبطال.
جدول مباريات اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة
- دوري أبطال أوروبا – الجولة الخامسة
كلوب بروج ضد بورتو – الموعد: 7:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium
إنتر ضد فيكتوريا بلزن – الموعد: 7:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium
نابولي ضد رينجرز – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD XTRA 1
أياكس ضد ليفربول – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium
أتلتيكو مدريد ضد باير ليفركوزن – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 2 English
برشلونة ضد بايرن ميونخ – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium
فرانكفورت ضد مارسيليا – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD XTRA 2
توتنهام ضد سبورتينغ لشبونة – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 HD Premium
- مباريات تحضيرية لكأس العالم قطر 2022
السعودية ضد ألبانيا – الموعد: 8:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية
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