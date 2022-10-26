موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 اليوم الأربعاء 26 أكتوبر نستعرضه لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة والقنوات الناقلة لها.

يدخل برشلونة اليوم مواجهة مصيرية أمام نظيره بايرن ميونخ على ملعب "سوبتيفاي كامب نو" في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ولا يوجد أمام تشافي وفرقته هذا المساء بديل عن الفوز، وما يطمئن جماهير البارسا ولو قليلًا أن فريقهم رغم خسارته في مباراة الذهاب على ملعب "أليانز أرينا" بهدفين نظيفين، إلّا أنهم قدموا أداءً مشرفًا وممتعًا في شوط المباراة الأول، وقد تعاد الكرّة اليوم أيضًا على جحيم الكامب نو.

موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

اليوم: الأربعاء 26 أكتوبر 2022

المناسبة: الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا

الملعب: سبوتيفاي كامب نو

الموعد: 10:00 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: حسن العيدروس

القناة الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

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