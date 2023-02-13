تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام إيفرتون اليوم في ديربي الميرسيسايد نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في الأسبوع 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023.

يستضيف نادي ليفربول اليوم نظيره إيفرتون في ديربي الميرسيسايد على أرضية ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويطمح عشاق الريدز أن يتمكن الفريق تحت قيادة كلوب من استعادة التوازن والعودة إلى سكة الانتصارات والنتائج الإيجابية، خاصة بعد المستويات والأداء المخيب للآمال منذ بداية بداية الموسم.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام إيفرتون اليوم في ديربي الميرسيسايد

المدرب: يورغن كلوب

التشكيلة: 4-3-3