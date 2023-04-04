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تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام تشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 04 نيسان / أبريل 2023 - 07:10
(Photo by Paul ELLIS / AFP)
(Photo by Paul ELLIS / AFP)

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام تشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المنتظرة مساء اليوم في الجولة 8 المؤجلة. 

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يلتقي نادي ليفربول اليوم نظيره نادي تشيلسي على أرضية ملعب "ستامفورد بريدج" في إطار منافسات الجولة 8 المؤجلة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023. 

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الريدز يدخل هذه المواجهة بعد خسارة مؤلمة أمام السيتي الأسبوع الماضي بنتيجة 4-1، على الجهة الأخرى تشيلسي يبحث عن هويته بعد إقالة مدربه غراهام بوتر عقب الخسارة في الدوري أمام أستون فيلا. 

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام تشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

المدرب: يورغن كلوب

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: تسيميكاس ، فان دايك ، كوناتي ، أرنولد

خط الوسط: هندرسون ، فابينيو ، ميلنر

خط الهجوم: نونيز ، فيرمينو ، صلاح


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