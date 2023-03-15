تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام ريال مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المنتظرة مساء اليوم.

سيحل نادي ليفربول اليوم ضيفًا على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو" لمواجهة ريال مدريد في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023 في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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ويطمح عشاق الريدز في هذه المواجهة مساء اليوم أن يتمكن الفريق بحضور محمد صلاح وبقية النجوم من قلب الطاولة على الملكي الذي تمكن من دك شباك أليسون بخماسية في الذهاب على ملعب "أنفيلد".

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام ريال مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023

المدرب: يورغن كلوب

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أندرو روبرتسون ، فيرجيل فان دايك ، ابراهيما كوناتي ، ألكسندر أرنولد

خط الوسط: ستيفان بياتيتش ، فابينيو ، جوردن هندرسون

خط الهجوم: محمد صلاح ، كودي جاكبو ، داروين نونيز