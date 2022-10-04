تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام رينجرز اليوم في دوري أبطال أوروبا سنتعرف عليها فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة وبقية التفاصيل الخاصة بهذا اللقاء مساء اليوم.

يستضيف اليوم نادي ليفربول الإنجليزي نظيره نادي رينجرز الإسكتلندي على ملعب "آنفيلد"، وذلك ضمن منافسات دور المجموعات في دوري الأبطال، ورغم أن الريدز حققوا انتصارًا مهمًا أمام أياكس الجولة الماضية، إلّا أن يورغن كلوب وفرقته مطالبين بالفوز اليوم، خاصة أن نتائج الفريق على صعيد الدوري الإنجليزي لا تلبي طموح الجماهير الذي ينتظر المزيد هذا الموسم.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام رينجرز اليوم في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام رينجرز اليوم في دوري أبطال أوروبا تناقلتها المواقع والمصادر الأوروبية، وبحسب آراء المحللين الرياضيين فقد يعتمد مدرب الريدز يورغن كلوب خطة لعب 4-3-3، وسيدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: أليسون

الدفاع: آرنولد – ماتيب – فان دايك - تسيميكاس

الوسط: تياغو – فابينهو - إليوت

الهجوم: صلاح – جوتا - دياز

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة