تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام ليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم في الأسبوع 31.

يستعد نادي ليفربول اليوم لخوض مباراة خارج أنفيلد على أرضية ملعب "إيلاند رود" أمام نادي ليدز يونايتد في إطار منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023.

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ومن المقرر أن تقام المواجهة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وستعرض عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق رؤوف خليف.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام ليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

المدرب: يورغن كلوب

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: روبرتسون ، فان دايك ، كوناتي ، آرنولد

خط الوسط: هندرسون ، فابينيو ، جونز

خط الهجوم: صلاح ، جاكبو ، جوتا