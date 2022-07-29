تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام مان سيتي للقاء الدرع

يتحدى ليفربول غريمه مانشستر سيتي يوم السبت في مواجهة مرتقبة افتتاحية للموسم الجديد يحتضنها ملعب كينغ باور على لقب الدرع الإنجليزي.

وتقام المباراة بين عملاقي الكرة الإنجليزية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها على قناة بي إن سبورتس beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

ومن المتوقع أن يتنافس البرازيلي روبرتو فيرمينو مع التعاقد الجديد الأوروغوياني داروين نونيز على مقعدٍ في التشكيلة الأساسية.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام مانشستر سيتي في لقاء الدرع (بطريقة 4-3-3):

المدرب: يورغن كلوب.

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، تياغو آلكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، لويس دياز.