  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام مان سيتي للقاء الدرع

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام مان سيتي للقاء الدرع

منشور 29 تمّوز / يوليو 2022 - 07:45
من تدريبات ليفربول الاستعدادية للموسم الجديد (المصدر: حساب ليفربول الرسمي على تويتر)
من تدريبات ليفربول الاستعدادية للموسم الجديد (المصدر: حساب ليفربول الرسمي على تويتر)

يتحدى ليفربول غريمه مانشستر سيتي يوم السبت في مواجهة مرتقبة افتتاحية للموسم الجديد يحتضنها ملعب كينغ باور على لقب الدرع الإنجليزي.

اقرأ ايضاًتشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام ليفربول للقاء الدرعتشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام ليفربول للقاء الدرع

وتقام المباراة بين عملاقي الكرة الإنجليزية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها على قناة بي إن سبورتس beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

ومن المتوقع أن يتنافس البرازيلي روبرتو فيرمينو مع التعاقد الجديد الأوروغوياني داروين نونيز على مقعدٍ في التشكيلة الأساسية.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام مانشستر سيتي في لقاء الدرع (بطريقة 4-3-3):

المدرب: يورغن كلوب.

حراسة المرمى: أدريان.
خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.
خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، تياغو آلكانتارا.
خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، لويس دياز.

كلمات دالة:ليفربولمانشستر سيتيالدرع الخيرية

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...