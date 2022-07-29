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تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام ليفربول للقاء الدرع

منشور 29 تمّوز / يوليو 2022 - 07:35
مانشستر سيتي يستعد لمواجهة ليفربول (المصدر: حساب سيتي الرسمي على تويتر)
مانشستر سيتي يستعد لمواجهة ليفربول (المصدر: حساب سيتي الرسمي على تويتر)

تنتظر مانشستر سيتي بطل إنجلترا مواجهة افتتاحية للموسم الجديد ستكون في غاية الصعوبة أمام غريمه ليفربول سيشهدها ملعب كينغ باور يوم السبت.

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وتقام المباراة بين عملاقي الكرة الإنجليزية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها على قناة بي إن سبورتس beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

وتترقب جماهير السيتيزنز المشاركة الرسمية الأولى للتعاقد الجديد نجم الهجوم الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام ليفربول للقاء الدرع (بطريقة 4-3-3):

المدرب: جوسيب غوارديولا.

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش.
خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياش، جون ستونز، جواو كانسيلو.
خط الوسط: بيرناردو سيلفا، رودري، كيفين دي بروينه.
خط الهجوم: رياض محرز، إيرلينغ هالاند، جاك غريليش.

كلمات دالة:مانشستر سيتيليفربولالدرع الخيرية

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