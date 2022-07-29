تنتظر مانشستر سيتي بطل إنجلترا مواجهة افتتاحية للموسم الجديد ستكون في غاية الصعوبة أمام غريمه ليفربول سيشهدها ملعب كينغ باور يوم السبت.

وتقام المباراة بين عملاقي الكرة الإنجليزية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها على قناة بي إن سبورتس beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

وتترقب جماهير السيتيزنز المشاركة الرسمية الأولى للتعاقد الجديد نجم الهجوم الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام ليفربول للقاء الدرع (بطريقة 4-3-3):

المدرب: جوسيب غوارديولا.

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياش، جون ستونز، جواو كانسيلو.

خط الوسط: بيرناردو سيلفا، رودري، كيفين دي بروينه.

خط الهجوم: رياض محرز، إيرلينغ هالاند، جاك غريليش.