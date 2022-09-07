تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام نابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 هي ضمن قائمة اهتمامات مشجعي ومحبي الريدز، حيث أن اليوم أول مباراة للنادي الإنجليزي في دور المجموعات أمام النادي الإيطالي.

ومن المقرر أن يحل اليوم ليفربول ضيفًا على نظيره نابولي على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، في المباراة التي ستبث عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام نابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام نابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا قد تحمل أخبارًا سارة لعشاق الريدز، حيث أعلن الحساب الرسمي لنادي ليفربول أن مايسترو الوسط تياغو ألكانتارا عاد للتدريبات مع الفريق بعد غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة، وهو ما أثر على أداء الفريق في وسط الملعب بشكل واضح منذ بداية الموسم.

وبحسب التقارير، فإن الألماني يورغن كلوب قد يعتمد اليوم أمام نابولي خطة لعب 4-3-3، وسيكون ضمن تشكيلة اليوم المتوقعة الأسماء التالية:

الحراسة: أليسون

الدفاع: أرنولد – غوميز – فان دايك – روبرتسون

الوسط: إليوت – فابينيو – تياغو

الهجوم: صلاح – فرمينو - دياز

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