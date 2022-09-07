موعد مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022، حيث يترقب الجميع هذه المواجهة النارية التي تجمع بين النادي الإنجليزي والنادي الإيطالي.

ويلتقط ليفربول اليوم أنفاسه قليلًا خاصة بعد الإعلان عن عودة مايسترو الوسط تياغو ألكانتارا الذي غاب لفترة طويلة عن صفوف الريدز بسبب الإصابة، وفي الواقع عانى الريدز الفترة الماضية وخاصة مع انطلاق البريميرليغ من ضعف خط الوسط بسبب الإصابات، وهو ما أثر بشكل واضح على نتائج الفريق التي لم تكن مرضية لجماهير الأنفيلد.

على صعيد نابولي، فإن النادي الإيطالي يبلي جيدًا هذا الموسم منذ بدايته، حيث أنه يحتل المركز الثاني في ترتيب الكالتشيو برصيد 11 نقطة، والفارق بينه وبين أتالاتنا صاحب المركز الأول نقطتين فقط، لذلك ينتظر مشجعي نابولي اليوم أن يواصل فريقهم على نفس المستوى حتى في دوري الأبطال.

موعد مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 هو اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022، حيث سيحل ليفربول ضيفًا على نابولي الإيطالي على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا"، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا اليوم الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، والقناة الناقلة لهذا اللقاء هي قناة beIN Sports 1 HD Premium.

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