موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي هو اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022، حيث يلتقي محاربي يورغن كلوب مع فريق نيوكاسل يونايتد المتحدي هذا الموسم ضمن منافسات الجولة الخامسة من البريميرليغ.

وعلى الرغم من تحقيق ليفربول لنتيجة تاريخية بعد فوزه على بورنموث 9-0 الجولة الماضية، إلّا أن الريدز يعاني هذا الموسم ولم تكن بدايته جيدة أبدًا، حيث أنه حتى الآن بعد 4 جولات لديه 5 نقاط فقط في رصيده، ولا يزال الفريق يعاني من الغيابات بسبب الإصابة وأبرز الأسماء ديوجو جوتا، تياغو، إلى جانب غياب مهاجم الفريق الجديد نونيز بسبب الإيقاف بعد تلقيه البطاقة الحمراء أمام كريستال بالاس.

أما بالنسبة لنادي نيوكاسل، فعلى ما يبدو أنه ليس بالخصم السهل أبدًا هذا الموسم، حيث أنه أجبر مان سيتي على التعادل الجولة الماضية بعد أن انتهت المباراة بنتيجة 3-3، وبالتأكيد يريد نيوكاسل اليوم أن يواصل على نفس المستوى أمام ليفربول بهدف حصد الثلاث نقاط من معقل الأنفيلد.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022، حيث يستضيف ليفربول نظيره نيوكاسل يونايتد على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الخامسة من البريميرليغ.

وسيتم بث مباراة ليفربول ونيوكاسل في تمام الساعة 10:00 م بتوقيت السعودية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

موعد مباراة آرسنال وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة