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موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 31 آب / أغسطس 2022 - 07:50
موعد ليفربول ونيوكاسل (المصدر: أ ف ب)
Liverpool's Egyptian midfielder Mohamed Salah reacts after Real Madrid's Brazilian striker Vinicius Junior (not seen scored Real Madrid's first goal during the UEFA Champions League final football match between Liverpool and Real Madrid at the Stade de France in Saint-Denis, north of Paris, on May 28, 2022. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي هو اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022، حيث يلتقي محاربي يورغن كلوب مع فريق نيوكاسل يونايتد المتحدي هذا الموسم ضمن منافسات الجولة الخامسة من البريميرليغ. 

وعلى الرغم من تحقيق ليفربول لنتيجة تاريخية بعد فوزه على بورنموث 9-0 الجولة الماضية، إلّا أن الريدز يعاني هذا الموسم ولم تكن بدايته جيدة أبدًا، حيث أنه حتى الآن بعد 4 جولات لديه 5 نقاط فقط في رصيده، ولا يزال الفريق يعاني من الغيابات بسبب الإصابة وأبرز الأسماء ديوجو جوتا، تياغو، إلى جانب غياب مهاجم الفريق الجديد نونيز بسبب الإيقاف بعد تلقيه البطاقة الحمراء أمام كريستال بالاس. 

أما بالنسبة لنادي نيوكاسل، فعلى ما يبدو أنه ليس بالخصم السهل أبدًا هذا الموسم، حيث أنه أجبر مان سيتي على التعادل الجولة الماضية بعد أن انتهت المباراة بنتيجة 3-3، وبالتأكيد يريد نيوكاسل اليوم أن يواصل على نفس المستوى أمام ليفربول بهدف حصد الثلاث نقاط من معقل الأنفيلد. 

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022، حيث يستضيف ليفربول نظيره نيوكاسل يونايتد على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الخامسة من البريميرليغ. 

وسيتم بث مباراة ليفربول ونيوكاسل في تمام الساعة 10:00 م بتوقيت السعودية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

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