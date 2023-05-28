تشكيلة ليفربول المتوقعة اليوم أمام ساوثهامتون في الدوري الإنجليزي 2023

نستعرض لكم من خلال هذه المقالة تشكيلة ليفربول المتوقعة اليوم أمام ساوثهامتون، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة في الأسبوع 38 من مسابقة الدوري الإنجليزي 2022-2023.

يستعد نادي ليفربول لخوض مواجهة خارج الديار على أرضية ملعب "ساينت ماري" أمام ساوثهامتون في إطار منافسات الجولة 38 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023، وذلك مساء الأحد الموافق 28 من شهر مايو الحالي، في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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الريدز رفع الراية البيضاء بخصوص المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل، ولكن سيؤمن في مواجهة اليوم على المركز الخامس المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي برفقة برايتون الذي حسم التأهل أيضًا في الجولة الماضية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامتون اليوم في الجولة 38 من الدوري الإنجليزي؟

تنقل مباراة ليفربول وساوثهامتون اليوم عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports XTRA 1، وسيتولى المعلق يوسف سيف مهمة الوصف والتعليق على أحداث ومجريات هذه المباراة.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام ساوثهامتون اليوم

المدرب: يورغن كلوب

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: تسيميكاس ، فان دايك ، ماتيب ، أرنولد

خط الوسط: جونز ، فابينيو ، هندرسون

خط الهجوم: دياز ، فيرمينو ، صلاح