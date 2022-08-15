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تشكيلة ليفربول المتوقعة اليوم أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 15 آب / أغسطس 2022 - 08:52
نادي ليفربول (المصدر: أ ف ب)
Liverpool's Egyptian forward Mohamed Salah (R) takes part in a training session at Rajamangala National Stadium in Bangkok on July 11, 2022, a day before an exhibition football match in the Thai capital against English Premier League rival Manchester United. (Photo by Jack TAYLOR / AFP)

الجميع يترقب تشكيلة ليفربول المتوقعة في مباراته الثانية ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يلتقي مع نادي كريستال بالاس على ملعب الأنفيلد بعد السقوط في فخ التعادل في الجولة الأولى أمام فولهام بنتيجة 2-2. 

وعلى ما يبدو أن المدرب الألماني يورغن كلوب يعد العدة لهذه المواجهة ولبقية المواجهات خلال الموسم الحالي، حيث أن الريدز كان على بعد نقاط قليلة من تحقيق البريميرليغ الموسم الماضي، إلّا أن السيتي استطاع خطف اللقب في اللحظات الأخيرة، وكل ذلك بسبب تعثرات الريدز في بعض المباريات سواء في بداية الموسم أو نهايته. 

تشكيلة ليفربول المتوقعة اليوم أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

من المتوقع أن يكون هناك غيابات لبعض الأسماء التي لا ينوي كلوب الاعتماد عليها في هذه المباراة لأسباب مختلفة، مثثل إبراهيما كوناتي، ديوجو جوتا، تشامبرلين، كورتس جونز، وتياغو ألكانتارا.

وبحسب شبكة "هو سكورد"، فإن تشكيلة ليفربول المتوقعة اليوم أمام كريستال بالاس ستكون: 
حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: روبرتسون - فيرجيل فان دايك - ماتيب - أرنولد

الوسط: جوردان هندرسون - فابينيو - إليوت

الهجوم: لويس دياز - داروين نونيز - محمد صلاح

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كلمات دالة:ليفربوليورغن كلوبمحمد صلاحالدوري الإنجليزي الممتاز

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